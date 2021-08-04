В Запорожье мужчина выстрелил себе в грудь

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В г. Запорожье на ул. Волгодонска мужчина 47 лет нанес себе огнестрельное ранение и пытался отравиться выхлопными газами авто

Об этом сообщает RegioNews, со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи в Запорожской области.

На место происшествия прибыла реанимационная бригада "скорой", которая доставила пострадавшего в больницу.

Пострадавший с ранением грудной клетки, отравлением угарным газом был госпитализирован", - говорится в сообщении.

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