09:12  23 липня
В Україні за добу виявили ще 763 нових випадки COVID-19
10:46  23 липня
На Прикарпатті 16 дітей потрапили до лікарні через отруєння у таборі
11:59  23 липня
На Донбасі знайшли схрон із гранатами та патронами
UA | RU
UA | RU
23 липня 2021, 12:55 134

У Бердянську знайшли спосіб боротьби з нашестям медуз

23 липня 2021, 12:55 134
Читайте также на русском языке
Бердянськ 24
Читайте также
на русском языке

В Бердянську представники однієї з баз відпочинку винайшли спосіб боротьби з нашестям медуз.

Про це пише Regionews з посиланням на місцеве видання "Бердянськ 24".

На одному з пляжів встановили величезну захисну сітку від морських мешканців. Сітка має розмір 70х130 м та глибину 2,5 м.

Іноді медузи все ж потрапляють до периметру загородження, однак відпочивальники зазначають, що плавати все одно стало комфортніше.

Коли медуз до сітки набиваються дуже багато, то робітники припливають на катері та вибивають їх до відкритого моря.

Вартість проєкту за інформацією видання 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у липні на запорізьких курортах відпочивальники потерпають від нашестя медуз. Від медуз потерпають Приморськ, Бердянськ і Приморський Посад. Відпочивальників жалять медузи-корнероти. Людей рятують лише надувні матраци.

туристи робота море відпочинок комфорт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua