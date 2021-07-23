У Бердянську знайшли спосіб боротьби з нашестям медуз

Бердянськ 24

В Бердянську представники однієї з баз відпочинку винайшли спосіб боротьби з нашестям медуз.

Про це пише Regionews з посиланням на місцеве видання "Бердянськ 24".

На одному з пляжів встановили величезну захисну сітку від морських мешканців. Сітка має розмір 70х130 м та глибину 2,5 м.

Іноді медузи все ж потрапляють до периметру загородження, однак відпочивальники зазначають, що плавати все одно стало комфортніше.

Коли медуз до сітки набиваються дуже багато, то робітники припливають на катері та вибивають їх до відкритого моря.

Вартість проєкту за інформацією видання 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у липні на запорізьких курортах відпочивальники потерпають від нашестя медуз. Від медуз потерпають Приморськ, Бердянськ і Приморський Посад. Відпочивальників жалять медузи-корнероти. Людей рятують лише надувні матраци.