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23 июля 2021, 12:55 242

В Бердянске нашли способ борьбы с нашествием медуз

23 июля 2021, 12:55 242
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Бердянск 24
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В Бердянске представители одной из баз отдыха изобрели способ борьбы с нашествием медуз.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на местное издание "Бердянск 24".

На одном из пляжей установили огромную защитную сетку от морских обитателей. Сетка имеет размер 70х130 м и глубину 2,5 м.

Иногда медузы все же попадают к периметру заграждения, однако отдыхающие отмечают, что плавать все равно стало комфортнее.

Когда медуз к сетке набиваются очень много, то рабочие приплывают на катере и выбивают их к открытому морю.

Стоимость проекта по информации издания 200 тысяч гривен.

Напомним, что в июле на запорожских курортах отдыхающие страдают от нашествия медуз. От медуз страдают Приморск, Бердянск и Приморский Посад. Отдыхающих жалят медузы-корнероты. Людей спасают только надувные матрасы.

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