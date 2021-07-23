В Бердянске нашли способ борьбы с нашествием медуз

Бердянск 24

В Бердянске представители одной из баз отдыха изобрели способ борьбы с нашествием медуз.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на местное издание "Бердянск 24".

На одном из пляжей установили огромную защитную сетку от морских обитателей. Сетка имеет размер 70х130 м и глубину 2,5 м.

Иногда медузы все же попадают к периметру заграждения, однако отдыхающие отмечают, что плавать все равно стало комфортнее.

Когда медуз к сетке набиваются очень много, то рабочие приплывают на катере и выбивают их к открытому морю.

Стоимость проекта по информации издания 200 тысяч гривен.

Напомним, что в июле на запорожских курортах отдыхающие страдают от нашествия медуз. От медуз страдают Приморск, Бердянск и Приморский Посад. Отдыхающих жалят медузы-корнероты. Людей спасают только надувные матрасы.