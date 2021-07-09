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09 липня 2021, 08:26 777

У Мелітополі прогримів вибух на підприємстві: кілька людей отримали опіки

09 липня 2021, 08:26 777
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Фото: з відкритих джерел
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Через вибух на території підприємства "Технодім Альянс", що у Мелітополі декілька людей отримали опіки

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Держслужби з питань праці.

Зазначається, що вибух стався під час огляду устаткування для змішування сипучих сумішей. При цьому поруч знаходились 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства.

Унаслідок інциденту чоловіки отримали опіки всього тіла 2-го ступеню, їх госпіталізували.

Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку", - йдеться у повідомлені.

Раніше повідомлялось, що у Кам'янському сталася пожежа на Дніпровському металокомбінаті, в результаті якої двоє співробітників отримали опіки тіла близько 90%. Їх було госпіталізовано до опікового центру в критичному стані.

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