У Мелітополі прогримів вибух на підприємстві: кілька людей отримали опіки

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Через вибух на території підприємства "Технодім Альянс", що у Мелітополі декілька людей отримали опіки

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Держслужби з питань праці.

Зазначається, що вибух стався під час огляду устаткування для змішування сипучих сумішей. При цьому поруч знаходились 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства.

Унаслідок інциденту чоловіки отримали опіки всього тіла 2-го ступеню, їх госпіталізували.

Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку", - йдеться у повідомлені.

Раніше повідомлялось, що у Кам'янському сталася пожежа на Дніпровському металокомбінаті, в результаті якої двоє співробітників отримали опіки тіла близько 90%. Їх було госпіталізовано до опікового центру в критичному стані.