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09 июля 2021, 08:26 1187

В Мелитополе прогремел взрыв на предприятии: несколько человек получили ожоги

09 июля 2021, 08:26 1187
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Фото: из открытых источников
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Из-за взрыва на территории предприятия "Технодом Альянс", что в Мелитополе несколько человек получили ожоги

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Госслужбы по вопросам труда.

Отмечается, что взрыв произошел во время осмотра оборудования для смешивания сыпучих смесей. При этом рядом находились 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия.

В результате инцидента мужчины получили ожоги всего тела 2-й степени, их госпитализировали.

Главное управление Гоструда в Запорожской области принимает меры по созданию комиссии для специального расследования несчастного случая", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Каменском произошел пожар на Днепровском металлокомбинате, в результате которого двое сотрудников получили ожоги тела около 90%. Они были госпитализированы в ожоговый центр в критическом состоянии.

госпитализация взрыв работа предприятие Ожог

 
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