11:50  30 березня
На Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь
12:30  30 березня
Поліція відкрила справу через аварію поїзду "Інтерсіті" під Запоріжжям
08:11  30 березня
Бойовики здійснили низку провокацій напередодні засідання ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 березня 2021, 18:35 18

На Вінниччині п'яний водій на смерть збив двох дітей

30 березня 2021, 18:35 18
Читайте также на русском языке
Винуватцеві ДТП 20 років
Винуватцеві ДТП 20 років
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 30 березня, у Вінницькій області нетверезий водій скоїв наїзд на двох дітей, які їхали на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень вони загинули на місці події.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася близько 13:00 у селі Росоша Липовецької територіальної громади. Тоді 20-річний водій автомобіля Skoda збив на смерть двох хлопчиків 6 і 7 років, які на велосипеді переїжджали проїжджу частину дороги.

Зазначається, що після цього іномарка з'їхала в кювет і загорілась, проте сам водій не постраждав. В організмі чоловіка виявлено 1,76 проміле алкоголю. Наразі він затриманий.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині зіткнулися два авто, внаслідок чого загинули 16-річні водій і пасажир.

Україна ДТП аварія поліція аварія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Транзитний губернатор": чому Айну Тимчук вважають тимчасовим епізодом на Харківщині
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua