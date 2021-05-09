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09 травня 2021, 12:01 202

У Дніпрі на святкуванні 9 Травня затримали дівчину з зеленкою і перцевим газом

09 травня 2021, 12:01 202
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Дівчина поводилася підозріло, тому поліцейські зупинили її для особистого огляду
Фото: Depo.Дніпро
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У центрі Дніпра на урочистостях до Дня Перемоги зупинили дівчину для перевірки і знайшли у неї балончик з газом і пляшку зеленки.

У центрі Дніпра на урочистостях до Дня Перемоги зупинили дівчину для перевірки і знайшли у неї балончик з газом і пляшку зеленки.

Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро.

Правоохоронці зупинили жінку, коли вона йшла неподалік від пам'ятника генералу Юхиму Пушкіну із рюкзаком.

Поліцейські провели поверхневий огляд і знайшли півпляшки "зеленки" та перцевий балончик.

Попередньо, підозрілі речі вилучили у власниці.

Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пам`ятні заходи заплановані по всій Україні. За дотриманням громадського порядку слідкують поліцейські.

кримінал свято 9 травня Дніпро День перемоги

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