У Дніпрі на святкуванні 9 Травня затримали дівчину з зеленкою і перцевим газом
Дівчина поводилася підозріло, тому поліцейські зупинили її для особистого огляду
Дівчина поводилася підозріло, тому поліцейські зупинили її для особистого огляду
У центрі Дніпра на урочистостях до Дня Перемоги зупинили дівчину для перевірки і знайшли у неї балончик з газом і пляшку зеленки.
У центрі Дніпра на урочистостях до Дня Перемоги зупинили дівчину для перевірки і знайшли у неї балончик з газом і пляшку зеленки.
Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро.
Правоохоронці зупинили жінку, коли вона йшла неподалік від пам'ятника генералу Юхиму Пушкіну із рюкзаком.
Поліцейські провели поверхневий огляд і знайшли півпляшки "зеленки" та перцевий балончик.
Попередньо, підозрілі речі вилучили у власниці.
Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пам`ятні заходи заплановані по всій Україні. За дотриманням громадського порядку слідкують поліцейські.
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