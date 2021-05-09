У Дніпрі на святкуванні 9 Травня затримали дівчину з зеленкою і перцевим газом

Дівчина поводилася підозріло, тому поліцейські зупинили її для особистого огляду

Дівчина поводилася підозріло, тому поліцейські зупинили її для особистого огляду

Фото: Depo.Дніпро

У центрі Дніпра на урочистостях до Дня Перемоги зупинили дівчину для перевірки і знайшли у неї балончик з газом і пляшку зеленки.

У центрі Дніпра на урочистостях до Дня Перемоги зупинили дівчину для перевірки і знайшли у неї балончик з газом і пляшку зеленки.

Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро.

Правоохоронці зупинили жінку, коли вона йшла неподалік від пам'ятника генералу Юхиму Пушкіну із рюкзаком.

Поліцейські провели поверхневий огляд і знайшли півпляшки "зеленки" та перцевий балончик.

Попередньо, підозрілі речі вилучили у власниці.

Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пам`ятні заходи заплановані по всій Україні. За дотриманням громадського порядку слідкують поліцейські.