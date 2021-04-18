На Запоріжжі вибухнув газ у будинку

Господаря будинку шпиталізували до лікарні

Господаря будинку шпиталізували до лікарні

Фото: ДСНС України

18 квітня о 07:25 до Служби порятунку «101» на території приватного домоволодіння на вулиці Героїчній у містечку Пологах Запорізької області стався вибух газу.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Запорізької області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння.

У результаті події травмувався 63-річний власник оселі, якого до прибуття підрозділів ДСНС каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

Рятувальники розібрали аварійні конструкції будинку.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Нагадаємо, у Донецькій області під час робіт на полі біля села Гнутове трактор марки­­­­­­­­­ "Білорус” наїхав на невстановлений вибуховий пристрій, водій отримав поранення.