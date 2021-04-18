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18 квітня 2021, 15:27 255

На Запоріжжі вибухнув газ у будинку

18 квітня 2021, 15:27 255
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Господаря будинку шпиталізували до лікарні
Господаря будинку шпиталізували до лікарні
Фото: ДСНС України
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18 квітня о 07:25 до Служби порятунку «101» на території приватного домоволодіння на вулиці Героїчній у містечку Пологах Запорізької області стався вибух газу.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Запорізької області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння.

У результаті події травмувався 63-річний власник оселі, якого до прибуття підрозділів ДСНС каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

Рятувальники розібрали аварійні конструкції будинку.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Нагадаємо, у Донецькій області під час робіт на полі біля села Гнутове трактор марки­­­­­­­­­ "Білорус” наїхав на невстановлений вибуховий пристрій, водій отримав поранення.

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