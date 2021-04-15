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15 квітня 2021, 13:34 29

Зниклого на Київщині дворічного хлопчика знайшли живим і неушкодженим

15 квітня 2021, 13:34 29
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Малюка шукали цілу ніч і пів дня не менше трьох сотень людей
Малюка шукали цілу ніч і пів дня не менше трьох сотень людей
Фото з Facebook-сторінки Андрія Нєбитова
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Зникла вчора в Київській області дитина знайдена в результаті наполегливих пошуків поліції, Нацгвардії, рятувальників.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

Дворічний Богдан Уніченко вчора грався у своєму дворі в селі Рагівка Вишгородського району. Близько 16 години його мама зрозуміла, що дитини немає. До 21:00 батьки намагалися знайти його самі. Потім підняли тривогу.

В результаті хлопчика цілу ніч і пів сьогоднішнього дня шукали близько 300 осіб, в тому числі Нацгвардія, ДСНС, залучали вертоліт для огляду більшої території. Хлопчик знайдений цілим і неушкодженим.

УВАГА!!!! Знайшли хлопчика!!! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку!!! Дякую всім!

Posted by Андрій Нєбитов on Thursday, April 15, 2021

Як повідомлялося, на Київщині з вертольотом шукають зниклого дворічного малюка. Пошуки тривали всю ніч.

ДСНС Нацполіція дитина результат пошук

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