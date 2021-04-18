В Запорожской области взорвался газ в доме

Хозяина дома госпитализировали в больницу

Хозяина дома госпитализировали в больницу

Фото: ГСЧС Украины

18 апреля в 07:25 в Службу спасения «101» на территории частного домовладения на улице Героической в городке Пологах Запорожской области произошел взрыв газа.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Запорожской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате происшествия травмирован 63-летний владелец дома, которого до прибытия подразделений ГСЧС каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

Спасатели разобрали аварийные конструкции дома.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, в Донецкой области во время работ на поле возле села Гнутове трактор марки "Белорус” наехал на неустановленное взрывное устройство, водитель получил ранения.