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18 апреля 2021, 15:27 138

В Запорожской области взорвался газ в доме

18 апреля 2021, 15:27 138
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Хозяина дома госпитализировали в больницу
Хозяина дома госпитализировали в больницу
Фото: ГСЧС Украины
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18 апреля в 07:25 в Службу спасения «101» на территории частного домовладения на улице Героической в городке Пологах Запорожской области произошел взрыв газа.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Запорожской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате происшествия травмирован 63-летний владелец дома, которого до прибытия подразделений ГСЧС каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

Спасатели разобрали аварийные конструкции дома.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, в Донецкой области во время работ на поле возле села Гнутове трактор марки "Белорус” наехал на неустановленное взрывное устройство, водитель получил ранения.

Запорожская область газ взрыв ГСЧС Дом

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