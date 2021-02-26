12:07  26 лютого
На Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області рекорд смертності від CОVID-19
11:51  26 лютого
Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму
08:31  26 лютого
На Донбасі зафіксували 10 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2021, 13:59 539

На Дніпропетровщині авто в’їхало в будівлю: постраждали діти

26 лютого 2021, 13:59 539
Читайте также на русском языке
Також, внаслідок події постраждала власниця домоволодіння яка саме в цей час знаходилась всередині літньої кухні
Також, внаслідок події постраждала власниця домоволодіння яка саме в цей час знаходилась всередині літньої кухні
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Петриківському районі Дніпропетрівської області внаслідок зіткнення автомобіля з будівлею постраждали 5 людей, з яких 2 дітей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, пише RegioNews.

"26 лютого о 07:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Журавлиній селища Чаплинка Петриківського району легковий автомобіль здійснив виїзд на територію приватного домоволодіння та зіткнувся з будівлею", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Nissan Tiida. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з будівлею яка була розташована на території приватного домоволодіння.

На момент ДТП в салоні автомобіля перебували четверо людей (чоловік, жінка та дві дитини). Також, внаслідок події постраждала власниця домоволодіння яка саме в цей час знаходилась всередині літньої кухні.

На момент прибуття надзвичайників всіх постраждалих було госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до медичного закладу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій 1984 року народження, жінка 1985 року народження, двоє дітей (2012 і 2015 року народження) та власниця подвір’я 1988 року народження.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

До надання допомоги залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ГУ ДСНС області.

Нагадаємо, сьогодні в Івано-Франківській області сталася серйозна аварія: є загиблий і постраждалі.

Україна ДТП рятувальники аварія Дніпропетровська область

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram