В Запорожье столкнулись две легковушки: есть погибшие и травмированные

При лобовом столкновении двух автомобилей погибли двое людей

При лобовом столкновении двух автомобилей погибли двое людей

Фото: ГУ Нацполіції Запорожской области

В Мелитопольском районе Запорожской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, еще два получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Тернопольской области, пишет RegioNews.

27 февраля около 20 часов на автодороге "Харьков-Симферополь" в Мелитопольском районе водитель автомобиля "Audi А6", двигаясь из Мелитополя в направлении пгт Акимовка, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "Toyota Tundra".

В результате ДТП, водитель и пассажир автомобиля "Audi А6", мужчины 1973 и 1974 годов рождения, жители пгт Акимовка, погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя 1968 и 1966 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести и медиками "скорой" были доставлены в местную больницу.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Начато досудебное расследование.

Напомним, 26 февраля в Петриковском районе Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля со зданием пострадали 5 человек, из которых 2 детей.