16:29  28 февраля
С завтрашнего дня в Украине на 11% вырастут пенсии
11:01  28 февраля
Умер второй пострадавший от пожара в больнице Черновцов
10:00  28 февраля
На Донбассе подорвался на мине украинский военный
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2021, 13:25 364

В Запорожье столкнулись две легковушки: есть погибшие и травмированные

28 февраля 2021, 13:25 364
Читайте також українською мовою
При лобовом столкновении двух автомобилей погибли двое людей
При лобовом столкновении двух автомобилей погибли двое людей
Фото: ГУ Нацполіції Запорожской области
Читайте також
українською мовою

В Мелитопольском районе Запорожской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, еще два получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Тернопольской области, пишет RegioNews.

27 февраля около 20 часов на автодороге "Харьков-Симферополь" в Мелитопольском районе водитель автомобиля "Audi А6", двигаясь из Мелитополя в направлении пгт Акимовка, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "Toyota Tundra".

В результате ДТП, водитель и пассажир автомобиля "Audi А6", мужчины 1973 и 1974 годов рождения, жители пгт Акимовка, погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя 1968 и 1966 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести и медиками "скорой" были доставлены в местную больницу.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Начато досудебное расследование.

Напомним, 26 февраля в Петриковском районе Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля со зданием пострадали 5 человек, из которых 2 детей.

Запорожье авария ДТП жертва полиция

Протесты в поддержку Стерненко: в полиции рассказали, были ли нарушения
27 февраля 2021, 18:12
Марш сторонников Стерненко: митингующие жгут дымовые шашки и идут колонной к Офису генпрокурора
27 февраля 2021, 13:55
На Банковой проходит митинг в поддержку активиста Стерненко
27 февраля 2021, 13:01
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua