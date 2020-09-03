"Люди - не щури": Харківську ОДА пікетують противники коксового заводу
Біля Харківської облдержадміністрації проходить акція протесту - люди мітингують проти діяльності коксового заводу у місті. Основна вимога до ОДА - сприяти у закритті, призупинці роботи коксового заводу до його оновлення за сучасними стандартами.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
Протестувальники тримають плакати: "Люди - не щури! Припиніть нас труїти", "Нам потрібне чисте повітря".
Вони намагаються привернути увагу до проблеми міського голову Геннадія Кернеса, голови Харківської ОДА Олексія Кучера та президента України.
Нічого протягом року з цього питання не змінилося. Після виступу Харківського міського голови 19 серпня щодо того, що харківці звертаються до нього щодо обмеження або закриття коксового заводу, завод до сьогодні працює у посиленому режимі, забруднення повітря на нашій вулиці на відстані 1,5 км від заводу перевищує від 3 до 5 разів", - розповів учасник акції.
Люди вважають, що в районі коксового заводу та інших підприємств потрібно оголосити ситуацію техногенного характеру.
Раніше повідомлялось, що у Харкові мітингують проти хімічного заводу.