"Люди - не щури": Харківську ОДА пікетують противники коксового заводу

Учасники акції вважають, що в районі коксового заводу потрібно оголосити ситуацію техногенного характеру

Учасники акції вважають, що в районі коксового заводу потрібно оголосити ситуацію техногенного характеру

Фото: Суспільне

Біля Харківської облдержадміністрації проходить акція протесту - люди мітингують проти діяльності коксового заводу у місті. Основна вимога до ОДА - сприяти у закритті, призупинці роботи коксового заводу до його оновлення за сучасними стандартами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Протестувальники тримають плакати: "Люди - не щури! Припиніть нас труїти", "Нам потрібне чисте повітря".

Вони намагаються привернути увагу до проблеми міського голову Геннадія Кернеса, голови Харківської ОДА Олексія Кучера та президента України.

Нічого протягом року з цього питання не змінилося. Після виступу Харківського міського голови 19 серпня щодо того, що харківці звертаються до нього щодо обмеження або закриття коксового заводу, завод до сьогодні працює у посиленому режимі, забруднення повітря на нашій вулиці на відстані 1,5 км від заводу перевищує від 3 до 5 разів", - розповів учасник акції.

Люди вважають, що в районі коксового заводу та інших підприємств потрібно оголосити ситуацію техногенного характеру.

Раніше повідомлялось, що у Харкові мітингують проти хімічного заводу.