У Запоріжжі на території храму жінка вчинила самоспалення
На місці події працюють правоохоронці
На місці події працюють правоохоронці
У Запоріжжі вранці 4 серпня біля римо-католицького храму «Собору Бога Отця Милосердя» знайшли обгоріле тіло жінки.
Про це повідомляє Нацполиция Запорізької області в коментарі ТСН, передає RegioNews.
За даними поліції, жінка була на території храму одна, облила себе легко займистою речовиною і підпалила.
Наразі на місці працюють правоохоронці. Особа загиблої встановлюється і обставини події теж", – зазначили ТСН у поліції.
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