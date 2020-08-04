У Запоріжжі на території храму жінка вчинила самоспалення

На місці події працюють правоохоронці

На місці події працюють правоохоронці

Фото: Вікіпедія

Про це повідомляє Нацполиция Запорізької області в коментарі ТСН, передає RegioNews.

За даними поліції, жінка була на території храму одна, облила себе легко займистою речовиною і підпалила.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Особа загиблої встановлюється і обставини події теж", – зазначили ТСН у поліції.

Нагадаємо, на Київщині обвалився житловий будинок: є постраждалі.