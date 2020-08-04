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04 серпня 2020, 15:03 3

У Запоріжжі на території храму жінка вчинила самоспалення

04 серпня 2020, 15:03 3
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На місці події працюють правоохоронці
На місці події працюють правоохоронці
Фото: Вікіпедія
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У Запоріжжі вранці 4 серпня біля римо-католицького храму «Собору Бога Отця Милосердя» знайшли обгоріле тіло жінки.

Про це повідомляє Нацполиция Запорізької області в коментарі ТСН, передає RegioNews.

За даними поліції, жінка була на території храму одна, облила себе легко займистою речовиною і підпалила.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Особа загиблої встановлюється і обставини події теж", – зазначили ТСН у поліції.

Нагадаємо, на Київщині обвалився житловий будинок: є постраждалі.

підпал храм Запоріжжя
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