В Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение
На месте происшествия работают правоохранители
На месте происшествия работают правоохранители
В Запорожье утром 4 августа возле римско-католического храма «Собора Бога Отца Милосердия» нашли обгоревшее тело женщины.
Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области в коментарии ТСН, передает RegioNews.
По данным полиции, женщина была на территории храма одна, облила себя легко воспламеняющейся жидкостью и подожгла.
Сейчас на месте работают правоохранители. Личность погибшей устанавливается и обстоятельства события тоже", – отметили ТСН в полиции.
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