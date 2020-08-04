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04 августа 2020, 15:03 3

В Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение

04 августа 2020, 15:03 3
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На месте происшествия работают правоохранители
На месте происшествия работают правоохранители
Фото: Википедия
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В Запорожье утром 4 августа возле римско-католического храма «Собора Бога Отца Милосердия» нашли обгоревшее тело женщины.

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области в коментарии ТСН, передает RegioNews.

По данным полиции, женщина была на территории храма одна, облила себя легко воспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Сейчас на месте работают правоохранители. Личность погибшей устанавливается и обстоятельства события тоже", – отметили ТСН в полиции.

Напомним, на Киевщине обрушился жилой дом: есть пострадавшие.

поджог храм Запорожье
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