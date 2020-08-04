В Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение

На месте происшествия работают правоохранители

На месте происшествия работают правоохранители

Фото: Википедия

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области в коментарии ТСН, передает RegioNews.

По данным полиции, женщина была на территории храма одна, облила себя легко воспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Сейчас на месте работают правоохранители. Личность погибшей устанавливается и обстоятельства события тоже", – отметили ТСН в полиции.

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