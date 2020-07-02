Дело "Сармата": в Запорожье активисты пикетировали областную прокуратуру

Они требовали привлечь к ответственности судей, которые освободили подозреваемых под домашний арест

Они требовали привлечь к ответственности судей, которые освободили подозреваемых под домашний арест

Фото: radiosvoboda.org

Возле здания прокуратуры Запорожской области состоялся пикет из-за дела об убийстве Виталия Олешко "Сармата". Участники протеста требовали от прокуратуры подать апелляцию на решение Бердянского горрайонного суда относительно смягчения меры пресечения четверым обвиняемым в убийстве активиста и дать оценку действиям судей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Отпустили четверых участников убийства Виталия Олешко под домашний арест. Ребята, ветераны АТО сначала в Бердянске митинговали под судом, требовали, чтобы их взяли под стражу. А когда это не помогло, то поехали под Офис президента. 24 суток там голодают. Вчера я выяснил, что до сегодняшнего дня прокуратура не подала апелляцию. Сколько же можно тянуть?" – рассказал один из организаторов акции Анатолий Шевченко.

К пикетчикам вышел прокурор области Владимир Калюга, который сообщил, что сейчас согласно действующего законодательства, на этапе рассмотрения дела в суде не возможно опротестовать смягчения меры пресечения на этапе. Он также добавил, что сейчас в отношении судей Бердянского горрайонного суда ГБР открыто производство.

По действующему КПК, подобное решение суда не подлежит обжалованию. Единственный способ обжалования подобного решения – это подтверждено решением Конституционного суда от прошлого года – это когда ухудшается положение обвиняемого, и лишь стороной защиты может быть обжаловано. Мы лишены законной возможности обжаловать такое решение", – отметил Калюга.

По его словам, в случае нарушения лицами, находящимися на домашнем аресте, условий домашнего ареста, обязанностей, возложенных судом, прокурор немедленно будет инициировать вопрос об изменении этой меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве под Офисом президента продолжают голодовку собратья убитого добровольца Олешко (Сармата). Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве - их недавно выпустиили под домашний арест.