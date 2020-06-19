Мер Конотопа знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат

Йому підкинули одну гранату Ф-1 та чотири – РГД-5, всі без запалів

Йому підкинули одну гранату Ф-1 та чотири – РГД-5, всі без запалів

Фото: Facebook

Мер Конотопа Артем Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля 5 бойових гранат, поліція Сумської області перевіряє інформацію про виявлення боєприпасів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції області.

За даними відомства, подія сталася близько 23:00 в Конотопі, в одному з гаражних кооперативів.

Як повідомив Семеніхін Facebook, він залишав машину в багатьох місцях, і не знає, як у ній опинилися гранати.

Коли мер поставив автомобіль у гараж, то при його огляді виявив в багажному відділенні п'ять бойових гранат - чотири РГД-5 та одну Ф-1 без запалів. Вони лежали на місці запасного колеса, в упаковці, перемотаною ізолентою.

Сам Семеніхін вважає, що це - замах на його життя.

Мафія не припиняє свої провокації. Можливо, це продовження замаху на моє життя", - зазначив він.

На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна і вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи.

Правоохоронці оглянули машину і гараж. Слідчі вирішують питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині стався скандал з обласним лабораторним центром.