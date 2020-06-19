Неизвестные забросали кирпичами окна первого замглавы Запорожской ОГА

Очевидцы сообщают о стрельбе в коттеджном городке, в котором живет Иван Федоров

Очевидцы сообщают о стрельбе в коттеджном городке, в котором живет Иван Федоров

В ночь на сегодня в Мелитополе Запорожской области неизвестные забросали окна квартиры первого заместителя главы Запорожской обгосадминистрации Ивана Федорова кирпичами.

Об этом пишет сайт РИА-Мелитополь, сообщает RegioNews.

Известно в коттеджный городок в микрорайоне на ул. Кизиярской, где проживает Федоров, выезжали полиция и СБУ. Очевидцы ЧП сообщают, что слышали стрельбу.

Сам Иван Федоров сообщил, что никто из людей, к счастью, не пострадал. Разбиты только окна. Он написал заявление в полицию. Другие подробности проишествия пока не сообщает. Также Федоров не ответил на вопрос о связи ЧП с грядущими местными выборами.

Напомним, вчера, 18 июня, стало известно, что из Запорожской ОГА увольняются сразу три ТОП-чиновника.