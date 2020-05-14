На Запоріжжі екс-суддю підозрюють в махінаціях з нерухомістю

Рішенням Вищої ради правосуддя суддя звільнена

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Рішенням Вищої ради правосуддя суддя звільнена

Екс-судді одного з районних судів Запорізької області оголошено підозру у винесенні неправосудних рішень.

Про це RegioNews повідомили в прес-центрі ГБР.

За версією слідства, в січні і жовтні 2017 року, розглядаючи цивільні позови, суддя безпідставно визнала право власності за цивільними особами на дві квартири в містах Запоріжжя і Вільнянськ - загальною вартістю майже 800 тисяч гривень.

Наразі судді оголошено про підозру за ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.

Крім того, рішенням Вищої ради правосуддя суддя звільнена. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що Мінюст планує випустити із в'язниць три тисячі ув'язнених.