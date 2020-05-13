У Харкові змінили начальника райвідділу поліції після "злитої" в мережу скандальної наради

Загалом нових начальників призначили в трьох підрозділах поліції області

Фото: поліція

Загалом нових начальників призначили в трьох підрозділах поліції області

Інформація щодо призначення нових голів трьох райвідділів опублікована на сайті поліції Харківської області, передає RegioNews.

Зазначимо, за інформацією видання Newsroom, 29 квітня в інтернеті було опубліковано відео наради на якій були присутні начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Чиж та голова Слобідського райвідділу Сергій Торопов. Правоохоронці розмовляли про кількість готових до закриття кримінальних проваджень. Торопов обурився завищеними вимогами до його підрозділу. Після цього в прес-службі поліції повідомили, що за фактом "зливу" відео розпочато службову перевірку.

З величезним розумінням ставлюся до керівників районних відділів поліції! Внесу ясність для звичайних громадян: Пам'ятайте створення нової поліції? Тоді міністр Аваков і Хатія Деконаидзе заявляли - Все! Ніякої паличної системи, діяльність поліції, на відміну від ненависної міліції, буде оцінюватися виключно рівнем довіри громадян. Насправді, нічого не змінилося, та й не могло змінитися. Адже на той момент, ні Хатія, ні новий міністр, поняття не мали що очолили. Зараз же ситуація така... Середній міський райвідділ, отримує +- 2-3 тисячі повідомлень про правопорушення в місяць. Згідно з КПК, повинні реєструвати в ЄРДР, після чого, розслідувати і приймати процесуальні рішення, а саме закривати справи, або передавати в суд (є райвідділи в яких всього 5-10 слідчих). Кожна область зобов'язана передавати до суду, певна кількість справ, але!!! Тут все залежить не тільки від слідства, а і від прокуратури! Саме прокурори саботують передачу справ до суду, дуже часто беруть зі слідчих гроші за погодження справ. Ця кругова порука не припинялася ні на день. Так що поліція нова, а процеси старі. Опубліковано Денисом Ярославським Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Однак, сьогодні, 13 травня, стало відомо, що у Слобідському райвідділі був призначений новий начальник. Так, замість Сергія Торопова тепер керівником буде Юрій Попельнюк.

Крім того, кадрові перестановки провели ще у двох підрозділах. В. о. голови Харківського райвідділу став Андрій Дмитрієв, який раніше був заступником начальника. Він почав свою кар'єру в правоохоронних органах ще в 2002 році.

А керувати Дергачівським райвідділом в Харківській області буде Артем Аргунов. До цього він командував підрозділом кримінальної поліції у Немишлянському районі.

Артем Аргунов

Андрій Дмитрієв