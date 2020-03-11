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11 березня 2020, 15:46 8

У Запоріжжі перша підозра на коронавірус: медики мовчали два дні

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11 березня 2020, 15:46 8
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У Запорізькій області 9 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії, а повідомили про це тільки за два дні
Фото: pixabay.com
У Запорізькій області 9 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії, а повідомили про це тільки за два дні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізький обласний лаборатоний центр МОЗ України.

Так, 9 березня до пункту охорони здоров’я вокзалу станції Запоріжжя-1 за медичною допомогою через тяжкий перебіг гострої респіраторної інфекції звернулась жінка, яка прибула з Італії. Вона заперечувала контакти з хворими на коронавірусну інфекцію в Італії.

В цей же день жінку госпіталізували до боксованого відділення обласної інфекційної клінічної лікарні. В Центрі зазначили, що до отримання результатів дослідження, такий випадок вважається підозрілим щодо інфікування коронавірусом.

Результати дослідження показали, що грип та парагрип у жінки не підтвердилися.

Для визначення коронавірусної інфекції матеріали направили до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Відзначимо, в області - це перший випадок підозри на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, станом на ранок 11 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

На засіданні Кабміну 11 березня було прийнято рішення виділити 100 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.


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