У Запоріжжі перша підозра на коронавірус: медики мовчали два дні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізький обласний лаборатоний центр МОЗ України.
Так, 9 березня до пункту охорони здоров’я вокзалу станції Запоріжжя-1 за медичною допомогою через тяжкий перебіг гострої респіраторної інфекції звернулась жінка, яка прибула з Італії. Вона заперечувала контакти з хворими на коронавірусну інфекцію в Італії.
В цей же день жінку госпіталізували до боксованого відділення обласної інфекційної клінічної лікарні. В Центрі зазначили, що до отримання результатів дослідження, такий випадок вважається підозрілим щодо інфікування коронавірусом.
Результати дослідження показали, що грип та парагрип у жінки не підтвердилися.
Для визначення коронавірусної інфекції матеріали направили до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України.
Відзначимо, в області - це перший випадок підозри на коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, станом на ранок 11 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
На засіданні Кабміну 11 березня було прийнято рішення виділити 100 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.
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