В Запорожье первое подозрение на коронавирус: медики молчали два дня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лаборатоный центр МЗ Украины.
Так, 9 марта в пункт здравоохранения вокзала станции Запорожье-1 за медицинской помощью из-за тяжелого течения острой респираторной инфекции обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Она отрицала контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии.
В этот же день женщину госпитализировали в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы. В Центре отметили, что до получения результатов исследования, такой случай считается подозрительным относительно инфицирования коронавирусом.
Результаты исследования показали, что грипп и парагрипп у женщины не подтвердились.
Для определения коронавирусной инфекции материалы направили в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
Отметим, в области – это первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию.
Напомним, по состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
На заседании Кабмина 11 марта было принято решение выделить 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
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