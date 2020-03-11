В Запорожье первое подозрение на коронавирус: медики молчали два дня

В Запорожской области 9 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии, а сообщили об этом только спустя два дня

Фото: pixabay.com

В Запорожской области 9 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии, а сообщили об этом только спустя два дня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лаборатоный центр МЗ Украины. Так, 9 марта в пункт здравоохранения вокзала станции Запорожье-1 за медицинской помощью из-за тяжелого течения острой респираторной инфекции обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Она отрицала контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии. В этот же день женщину госпитализировали в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы. В Центре отметили, что до получения результатов исследования, такой случай считается подозрительным относительно инфицирования коронавирусом. Результаты исследования показали, что грипп и парагрипп у женщины не подтвердились. Для определения коронавирусной инфекции материалы направили в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Отметим, в области – это первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию. Напомним, по состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. На заседании Кабмина 11 марта было принято решение выделить 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

.