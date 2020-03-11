11:01  11 марта
Президент представил нового министра обороны
10:30  11 марта
Коронавирус: Разумков отменил зарубежные командировки нардепов
14:19  11 марта
Кабмин выделил на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен
UA | RU
UA | RU
11 марта 2020, 15:46 8

В Запорожье первое подозрение на коронавирус: медики молчали два дня

Читайте також
українською мовою
11 марта 2020, 15:46 8
Читайте також українською мовою
В Запорожской области 9 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии, а сообщили об этом только спустя два дня
Фото: pixabay.com
В Запорожской области 9 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии, а сообщили об этом только спустя два дня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной лаборатоный центр МЗ Украины.

Так, 9 марта в пункт здравоохранения вокзала станции Запорожье-1 за медицинской помощью из-за тяжелого течения острой респираторной инфекции обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Она отрицала контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии.

В этот же день женщину госпитализировали в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы. В Центре отметили, что до получения результатов исследования, такой случай считается подозрительным относительно инфицирования коронавирусом.

Результаты исследования показали, что грипп и парагрипп у женщины не подтвердились.

Для определения коронавирусной инфекции материалы направили в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Отметим, в области – это первый случай подозрения на коронавирусную инфекцию.

Напомним, по состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

На заседании Кабмина 11 марта было принято решение выделить 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.


Коронавирус Запорожье
На Тернопольщине не подтвердили коронавирус у ребенка, вернувшегося из Италии
11 марта 2020, 15:19
Запрет киносеансов и скрининг посетителей кафе: что изменится из-за карантина в столице
11 марта 2020, 14:53
Кабмин выделил на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен
11 марта 2020, 14:19
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта 2020, 14:09
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »