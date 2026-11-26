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У четвер, 26 листопада, російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок атаки загинула 86-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення та травми

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, у Київському районі внаслідок влучання БпЛА загорівся приватний будинок. Там загинула 86-річна жінка, поранено 75-річного чоловіка.

Також постраждали шестеро людей: чоловіки віком 75 і 52 роки, жінки 53 і 66 років та 18-річна дівчина.

Крім того, внаслідок ударів у Київському районі пошкоджено житлову забудову та виникли пожежі.

Ще одне влучання зафіксували у Слобідському районі. Також через російський обстріл загорівся будинок у Салтівському районі.

На місцях ударів працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, зранку 26 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова. Відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.

За даними ДСНС, у місті внаслідок російських ударів безпілотниками пошкоджено житлові будинки, лікарню, спортивний заклад, торговельні об'єкти та автозаправну станцію.