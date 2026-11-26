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Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що нібито атака України на резиденцію Путіна наприкінці 2025 року негативно вплинула на переговорний процес щодо завершення війни

Про це він розповів в інтерв'ю СЕО медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру в подкасті MD Meets, передає RegioNews.

За словами спецпосланця, переговорний процес почав просуватися приблизно в листопаді, однак наприкінці грудня ситуація змінилася.

"Потім, наприкінці грудня, відбулася атака українців на резиденцію Путіна, яка, на мою думку, відштовхнула його назад", – заявив Кушнер.

Він також зазначив, що з лютого до вересня сторони постійно підтримували комунікацію, однак американська сторона не бачила достатньої гнучкості та готовності до компромісів, які могли б допомогти знайти спільні точки дотику.

Водночас Кушнер висловив переконання, що Путін прагне миру, однак визнав, що ключовою проблемою залишаються умови можливого завершення війни.

"Я справді вважаю, що те, про що він говорить, – це мир, але, гадаю, завжди постає питання: на яких умовах? І чи є спосіб узгодити те, чого хоче він, із тим, чого хоче президент Зеленський, а також із тим, чого хочуть європейці?" – сказав спецпосланець.

За оцінкою Кушнера, наразі основною перешкодою для просування переговорів залишається пошук компромісу щодо територіальних питань.

Крім того, Кушнер заявив, що президент США Дональд Трамп не чинить тиску на Володимира Зеленського чи Україну. За його словами, американська сторона виступає посередником у переговорах і продовжує підтримувати Київ.

Варто зазначити, що Україна раніше заперечувала причетність до атаки на резиденцію Путіна. Володимир Зеленський називав звинувачення Кремля неправдивими.

Нагадаємо, в цьому інтерв'ю Кушнер також заявив про підготовку масштабного обміну військовополоненими між Україною та Росією. Водночас конкретної дати проведення обміну та його остаточних умов він не назвав.