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У Харкові правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка. Інформація про стрілянину надійшла до поліції 22 листопада близько 18:20

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місці події правоохоронці чоловіка з явними ознаками насильницької смерті.

Наразі поліція проводить першочергові слідчі та розшукові заходи, встановлюють обставини злочину та осіб, причетних до його скоєння.

У Харкові оголошено спеціальну поліцейську операцію.

Нагадаємо, у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.