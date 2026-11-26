Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вдень 26 листопада російські війська знову атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

Під ударом опинилося промислове підприємство. На місці проводять аварійно-рятувальну операцію.

Інформації про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі немає.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі внаслідок російської атаки на об'єкт інфраструктури виникли проблеми з електропостачанням. У місті тимчасово зупинився комунальний електротранспорт.