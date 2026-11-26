Фото: Национальная полиция

В Береговском районе перед судом предстанет 55-летний житель села Квасово, обвиняемый в умышленном убийстве знакомого

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным досудебного расследования, преступление произошло 1 июля дома у фигуранта. Во время совместного застолья между хозяином и его 62-летним гостем из райцентра разразилась ссора, переросшая в драку.

В ходе конфликта владелец дома несколько раз ударил знакомого ножом в спину, после чего взял огнестрельное оружие и трижды выстрелил в пострадавшего – попав в грудь, шею и голову. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, нападающий завернул тело в ковер и попытался унести из дома, но не смог этого сделать.

Правоохранители Береговского райотдела полиции задержали подозреваемого. Следствие завершено, а материалы дела переданы в суд. За умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, на Волыни судили мужчину за жестокое убийство знакомого. Пьяный злоумышленник в доме во время ссоры избил 57-летнего знакомого руками, ногами и костылем. Впоследствии он нанес ему по меньшей мере 14 ударов тремя ножами.