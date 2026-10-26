Фото: Держмитслужба

На закарпатському кордоні митники викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до країн Євросоюзу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

У пункті пропуску "Павлово" 25 жовтня під час огляду вантажного потяга, що прямував до Словаччини, інспектори виявили майже 4 000 пачок сигарет без акцизних марок.

Контрабанду ретельно сховали в одному з вагонів під півметровим шаром котунів залізної руди у восьми картонних коробках, обгорнутих поліетиленовою плівкою.

Наразі тютюнові вироби вилучені, митниця скерувала до БЕБ повідомлення про контрабанду за статтею 204 КК України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники затримали партію рідин для електронних сигарет на 600 тис. грн.