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26 жовтня 2026, 17:40

Стрілянина у Києві: стрілок отримав підозру

26 жовтня 2026, 17:40
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Фото: Національна поліція
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку. Він кілька днів тому влаштував стрілянину в Святошинському районі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, біля магазину сталась сварка між двома молодими чоловіками. Напередодні один із них чіплявся до знайомої підозрюваного, яка працює в магазині. Чоловік зробив хлопцям зауваження, але ті розпочали бійку та використали газовий балончик. Тоді зловмисник дістав пістолет травматичної дії і здійснив кілька прицільних пострілів у їхній бік.

"Унаслідок стрілянини 23-річний потерпілий дістав поранення грудної клітини та живота, від яких загинув на місці події. Його товариш зазнав легких тілесних ушкоджень. Дії стрільця кваліфіковані як умисне вбивство, за скоєне йому загрожує до 15 років увʼязнення", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва 24 жовтня сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, а ще один дістав поранення та потрапив до лікарні. Поліцейські затримали ймовірного стрільця.

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