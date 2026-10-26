26 жовтня 2026

Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі на Сумщині

У Шосткинській громаді на Сумщині рятувальники допомогли чоловікові вибратися зі складського приміщення, пошкодженого російським ударом. Після цього його власним автомобілем доправили до медиків. Нара...