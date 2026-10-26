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Протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали низки результативних ударів по військових об'єктах російської армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Мелітополя на Запоріжжі уражено вузол зв'язку та майстерня БпЛА супротивника, що суттєво порушує управління військами та зменшує спроможності ворога атакувати дронами.

Крім того, українські захисники знищили пункти управління окупантів у районі Мирнограда на Донеччині та поблизу Червоногірки на Запоріжжі, а також пункт управління БпЛА біля Вишневого.

Також у Луганській області в районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка уражені склади матеріально-технічних засобів РФ, що підриває логістичне забезпечення армії агресора.

Нагадаємо, Сили оборони України 23 жовтня та в ніч на 24 жовтня завдали ударів по об’єктах військового й промислового значення на території Росії. Зокрема, уразили завод компонентів для ракет і комбінат.