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26 жовтня 2026, 18:44

У центрі Києва через аварію ускладнений рух на Галицькій площі

26 жовтня 2026, 18:44
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Києві 26 жовтня через дорожньо-транспортну пригоду на Галицькій площі ускладнений рух транспорту в обох напрямках

Про це повідомили в патрульній поліції, передає RegioNews.

"У зв’язку з ДТП на Галицькій площі, рух транспорту ускладнений в обох напрямках",- передає поліції.

Водіям радять врахувати ситуацію на дорозі під час планування маршруту.

Нагадаємо, 25 жовтня близько 6:00 на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.

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