У центрі Києва через аварію ускладнений рух на Галицькій площі

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві 26 жовтня через дорожньо-транспортну пригоду на Галицькій площі ускладнений рух транспорту в обох напрямках

Про це повідомили в патрульній поліції, передає RegioNews .

"У зв’язку з ДТП на Галицькій площі, рух транспорту ускладнений в обох напрямках",- передає поліції.

Водіям радять врахувати ситуацію на дорозі під час планування маршруту.

Нагадаємо, 25 жовтня близько 6:00 на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.