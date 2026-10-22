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22 жовтня 2026, 20:12

Дверцята зі сховком: на Львівщині митники затримали партію рідин для вейпів на 600 тис. грн

22 жовтня 2026, 20:12
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Фото: Львівська митниця
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У пункті пропуску "Смільниця – Кросценко" митники спільно з прикордонниками викрили спробу незаконного ввезення в Україну великої партії рідин для електронних сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

27-річний житель Львівщини намагався перетнути кордон на автомобілі, обравши для проходження контролю "зелений коридор". Під час поглибленого огляду в конструктивних порожнинах колісних арок та дверей авто правоохоронці виявили 1690 банок з рідинами для вейпів. Доступ до сховків став можливим після демонтажу окремих частин машини.

Орієнтовна вартість прихованого товару становить 600 тисяч гривень.

За даним фактом склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники виявили партію незадекларованої техніки. Орієнтовна вартість виявлених гаджетів становила 1,2 млн гривень.

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Львівська область митники контрабанда митниця електронні сигарети
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