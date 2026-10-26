Фото: Гостаможслужба

На закарпатской границе таможенники разоблачили попытку незаконного перемещения табачных изделий в страны Евросоюза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

В пункте пропуска "Павлово" 25 октября во время осмотра грузового поезда, следовавшего в Словакию, инспекторы обнаружили около 4 000 пачек сигарет без акцизных марок.

Контрабанду тщательно спрятали в одном из вагонов под слоем окатышей железной руды в восьми картонных коробках, обернутых полиэтиленовой пленкой.

Табачные изделия изъяты, таможня направила в БЭБ сообщение о контрабанде по статье 204 УК Украины.

Напомним, ранее во Львовской области таможенники задержали партию жидкостей для электронных сигарет на 600 тыс. грн.