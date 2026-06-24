11:37  24 червня
ДТП з туристичним автобусом на Хмельниччині: подробиці від поліції
09:17  24 червня
Пішов рибалити: на Чернігівщині в озері потонув 14-річний хлопець
08:22  24 червня
В Одесі авто під час розвороту потрапило під вантажівку: водій загинув
UA | RU
UA | RU
24 червня 2026, 12:15

Наркотики в цукерках і паштеті: на Прикарпатті викрили канал постачання до колонії

24 червня 2026, 12:15
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Івано-Франківської області викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До незаконної схеми були причетні троє засуджених та їхній спільник, який перебував на волі.

За даними слідства, 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії. Усередині установи засуджені отримували та розповсюджували заборонені речовини.

Поліцейські задокументували щонайменше три факти таких відправлень. Проведені експертизи підтвердили, що вилучені речовини містили бупренорфін – наркотичний засіб з обмеженим обігом.

Слідство встановило, що всі четверо фігурантів діяли за попередньою змовою та з корисливих мотивів. Одні учасники схеми координували постачання та збирали кошти, інші займалися розповсюдженням наркотиків серед ув’язнених.

Напередодні правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ затримали організатора постачання за місцем його проживання в Калуші. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 13 учасників міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася збутом кокаїну в Києві, на Київщині та Дніпропетровщині. Під час обшуків вилучили понад 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн, готівку, мобільні телефони, засоби фасування, електронні ваги та 13 автомобілів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область Прикарпаття колонія наркотики наркобізнес
У Києві викрили ділка, який зберігав "дурман" на мільйони гривень
22 червня 2026, 20:42
У Харкові відправили до СІЗО іноземку, яка зберігала пів кілограма психотропів
19 червня 2026, 22:24
52 кг психотропів і тонни прекурсорів: на Буковині викрили наркоцех
19 червня 2026, 10:30
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Вихід на пенсію у 2026 році: вимоги до стажу і що перевірити вже зараз
24 червня 2026, 13:08
Пошукова операція на Закарпатті завершилась: рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика
24 червня 2026, 12:57
Прикордонники знищили техніку та засоби зв’язку окупантів на Півдні
24 червня 2026, 12:30
Військовий зник безвісти або потрапив у полон: покроковий алгоритм дій від юриста
24 червня 2026, 11:53
Російській дрон влучив в АЗС у Сумах: є постраждалі
24 червня 2026, 11:48
ДТП з туристичним автобусом на Хмельниччині: подробиці від поліції
24 червня 2026, 11:37
Пожежа в багатоповерхівці в центрі Києва: названо попередню причину
24 червня 2026, 11:29
У ВМС показали, як знищили три морські безекіпажні катери росіян
24 червня 2026, 11:24
Чому варто купувати підшипники лише у сертифікованих постачальників?
24 червня 2026, 11:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Віктор Ягун
Всі блоги »