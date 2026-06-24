Наркотики в цукерках і паштеті: на Прикарпатті викрили канал постачання до колонії

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Правоохоронці Івано-Франківської області викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До незаконної схеми були причетні троє засуджених та їхній спільник, який перебував на волі.

За даними слідства, 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії. Усередині установи засуджені отримували та розповсюджували заборонені речовини.

Поліцейські задокументували щонайменше три факти таких відправлень. Проведені експертизи підтвердили, що вилучені речовини містили бупренорфін – наркотичний засіб з обмеженим обігом.

Слідство встановило, що всі четверо фігурантів діяли за попередньою змовою та з корисливих мотивів. Одні учасники схеми координували постачання та збирали кошти, інші займалися розповсюдженням наркотиків серед ув’язнених.

Напередодні правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ затримали організатора постачання за місцем його проживання в Калуші. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 13 учасників міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася збутом кокаїну в Києві, на Київщині та Дніпропетровщині. Під час обшуків вилучили понад 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн, готівку, мобільні телефони, засоби фасування, електронні ваги та 13 автомобілів.