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У четвер, 6 серпня, у Луцьку зафіксували рекорд максимальної температури повітря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За даними спостережень метеостанції, стовпчики термометрів у тіні сягнули +38,6°C.

Цей показник перевищив попередній рекорд для 6 серпня, встановлений у 2012 році, коли температура повітря становила +35,6°C.

Нагадаємо, 5 серпня на Прикарпатті зафіксували аномальну спеку до 37 градусів. Температура побила рекорди в Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремче.