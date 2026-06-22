Фото: поліція

ДТП сталася 21 червня близько 06:45 на трасі "Львів-Краковець" поблизу села Солуки Яворівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Іноземець за кермом авто Opel Astra під час обгону автобуса "БАЗ" виїхав на зустрічну смугу, де врізався в авто Renault Megane. Після цього Opel зіткнувся ще й з автобусом.

Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей: 35-річна іноземка (пасажирка Opel), а також четверо пасажирів Renault – 22-річний молодик та три жінки 43, 44 і 66 років. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Поліцейські затримали винуватця аварії – 35-річного водія Opel Astra.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 21 червня близько 21:55 у Львові зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед них – дві дитини.