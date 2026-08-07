61% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно – КМІС

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Більшість українців не очікують швидкого завершення війни. За результатами опитування 45% респондентів вважають, що бойові дії триватимуть щонайменше до другої половини 2027 року або довше

Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, передає RegioNews.

Згідно з опитування, лише 21% опитаних очікують завершення війни до кінця 2026 року. Ще 15% вважають, що вона може закінчитися у першій половині 2027 року.

Водночас 19% респондентів не змогли визначитися з прогнозом щодо термінів завершення війни.

Соціологи зазначають, що українці загалом налаштовані на тривале протистояння.

Крім того, зафіксовано зростання частки громадян, які готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Якщо у квітні 2026 року так відповідали 48% опитаних, то нині цей показник зріс до 61%.

Натомість лише 20% респондентів заявили, що готові витримувати війну ще кілька місяців або до пів року. Для порівняння, у квітні таку відповідь давали 29% опитаних.

У КМІС також звернули увагу, що в усіх регіонах України спостерігається тенденція до зростання готовності населення витримувати війну стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, у Києві цей показник зріс із 61% у квітні до 69% на початку серпня, що відбулося на тлі інтенсивних російських ударів по столиці.

Довідка: опитування КМІС проводилося з 20 липня по 3 серпня 2026 року на підконтрольній уряду території України. У дослідженні взяли участь 974 повнолітні громадяни України.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

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