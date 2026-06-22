Фото: поліція

ДТП сталася в Черкасах у неділю, 21 червня, близько 16:35

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На бульварі Шевченка 57-річний водій авто Nissan Leaf проявив неуважність та збив двох пішоходів. Вони переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП постраждали 20-річний юнак та 19-річна дівчина. Їх госпіталізували до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаєві оголосили підозру винуватцю ДТП, внаслідок якої загинули жінка та її 17-річна донька. Чоловік був за кермом пʼяним.