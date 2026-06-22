У Черкасах автомобіль збив на пішохідному переході двох молодих людей
ДТП сталася в Черкасах у неділю, 21 червня, близько 16:35
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На бульварі Шевченка 57-річний водій авто Nissan Leaf проявив неуважність та збив двох пішоходів. Вони переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП постраждали 20-річний юнак та 19-річна дівчина. Їх госпіталізували до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.
Нагадаємо, у Миколаєві оголосили підозру винуватцю ДТП, внаслідок якої загинули жінка та її 17-річна донька. Чоловік був за кермом пʼяним.
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