Фото: ДПСУ

На південному напрямку пілоти дронів ДПСУ завдали точних ударів по техніці російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під удар прикордонників потрапили два квадроцикли та сім одиниць автомобільної техніки ворога. Росіяни використовували їх для пересування, підвезення боєприпасів і забезпечення своїх підрозділів.

ДПСУ продовжує ефективно зменшувати можливості окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах окупантів у Криму, а також у Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, уразили російські РЛС та пункти запуску ударних БпЛА.