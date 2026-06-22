Фото: поліція

ДТП сталася у Львові у неділю, 21 червня, близько 21:55

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Луганській зіткнулися автомобілі Renault Twingo, яким керував 39-річний львів’янин, та Volkswagen Touran під керуванням 43-річного жителя міста.

Внаслідок ДТП водій Renault та троє пасажирів Volkswagen: 10-річна дівчинка, 16-річний хлопець і 71-річна жінка – отримали травми, їх госпіталізували. Усі постраждалі – жителі Львова.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Миколаєві оголосили підозру винуватцю ДТП, внаслідок якої загинули жінка та її 17-річна донька. Чоловік був за кермом пʼяним.