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18 червня 2026, 17:46

Убивство дитини через образу: на Київщині суд відправив підозрюваного за ґрати без права застави

18 червня 2026, 17:46
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Фастівський міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

28-річний чоловік підозрюється у скоєнні умисного вбивства (п.13 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 17 червня вночі чоловік наніс смертельне ножове поранення дочці своєї приятельки через образу, коли дівчина спала у себе в ліжку. У скоєному він зізнався. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Підозрюваний - військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Раніше чоловік вже був засуджений за умисне вбивство.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини трагедії.

"Окремо в межах кримінального провадження буде надано правову оцінку діям матері загиблої дівчини, а також посадових осіб та служб, на яких покладено обов’язки щодо захисту прав і безпеки дітей, для з’ясування причин та умов, що могли сприяти вчиненню цього особливо тяжкого злочину", - кажуть у прокуратурі.

Нагадаємо, що 17 червня на Київщині затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини в її власному будинку. Він визнав провину та розповів, що прийшов до будинку вночі та перерізав горло підлітки.

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