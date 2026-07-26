У Румунії збили російський "Шахєд": МЗС викликало посла РФ

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За останні три дні румунські військові збили вже три російські дрони. Візуально збитий дрон ідентифікували як апарат типу "Шахєд"

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Глава зовнішньополітичного відомства Румунії Оани Цою зазначила, що це неприпустимо, щоб РФ продовжувала порушувати простір Румунії (який також є й простором НАТО). У зв'язку з цим посла Російської Федерації було викликано до Міністерства закордонних справ Румунії.

Нагадаємо, що 24 липня румунські військові вперше збили російський дрон, який полетів углив території країни. 25 липня на захід від міста Сфинту-Георге збили ще один російський дрон. Тепер президент Румунії Нікушор Дан заявив про нове збиття дрона уже в неділю, 26 липня. Це означає, що російські дрони залітають на територію Румунії кілька днів поспіль.