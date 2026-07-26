Ведучу Машу Єфросиніну пограбували за кордоном

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Маша Єфросиніна нещодавно повернулась з відпочинку з Іспанії. Проте виявилось, що деякі її речі зникли

Про це ведуча розповіла у своєму блозі, передає RegioNews.

За словами Маші Єфросиніної, вона розбирала дорожню косметичку і побачила, що деякі речі зникли. Зокрема, це тональний крем, туш, пензлі для макіяжу та навіть брендований олівець для губ від її близької подруги Олі Полякової. Ведуча зазначила, що це сумніше, аніж той випадок, коли в неї вкрали гроші.

"Колись, коли я не могла дозволити собі номер із сейфом у паризькому готелі, у мене з 500 євро, які я сховала у валізі, хтось із прибиральниць витягнув чотири купюри по 50 євро і вкрав. Зараз збираюся на роботу, дістаю з валізи косметичку, яку завжди беру із собою в подорожі, і бачу, що звідти спжджні тональний крем, туш, пензлі та навіть олівець для губ від Олі Полякової. Чомусь прикріше, ніж сперта готівка", - говорить ведуча.

Нагадаємо, раніше телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що основний її прибуток під час війни – це рекламні інтеграції та публічні виступи. Зокрема, люди купують квитки на її форуми та конгреси, а за кордоном її також запрошують виступати перед аудиторією українських жінок.