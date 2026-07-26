10:15  26 липня
Удар по Епіцентру в Кривому Розі: росіяни вдарили дроном двічі - з'явилось відео атаки
12:35  26 липня
Запоріжжя у вогні: росіяни вдарили КАБами - є загиблий
15:05  26 липня
У Румунії збили російський "Шахєд": МЗС викликало посла РФ
UA | RU
UA | RU
26 липня 2026, 20:30

Ведучу Машу Єфросиніну пограбували за кордоном

26 липня 2026, 20:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Маша Єфросиніна нещодавно повернулась з відпочинку з Іспанії. Проте виявилось, що деякі її речі зникли

Про це ведуча розповіла у своєму блозі, передає RegioNews.

За словами Маші Єфросиніної, вона розбирала дорожню косметичку і побачила, що деякі речі зникли. Зокрема, це тональний крем, туш, пензлі для макіяжу та навіть брендований олівець для губ від її близької подруги Олі Полякової. Ведуча зазначила, що це сумніше, аніж той випадок, коли в неї вкрали гроші.

"Колись, коли я не могла дозволити собі номер із сейфом у паризькому готелі, у мене з 500 євро, які я сховала у валізі, хтось із прибиральниць витягнув чотири купюри по 50 євро і вкрав. Зараз збираюся на роботу, дістаю з валізи косметичку, яку завжди беру із собою в подорожі, і бачу, що звідти спжджні тональний крем, туш, пензлі та навіть олівець для губ від Олі Полякової. Чомусь прикріше, ніж сперта готівка", - говорить ведуча.

Нагадаємо, раніше телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що основний її прибуток під час війни – це рекламні інтеграції та публічні виступи. Зокрема, люди купують квитки на її форуми та конгреси, а за кордоном її також запрошують виступати перед аудиторією українських жінок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про першу помилку після весілля
25 липня 2026, 01:35
Співачка Олена Тополя зізналась, яку суму може отримати за виступ
25 липня 2026, 00:55
Українська акторка Антоніна Хижняк раптово потрапила до лікарні
25 липня 2026, 00:35
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Співачка Олена Тополя зізналась, хто після розлучення забезпечує дітей
26 липня 2026, 20:50
Дешевого меду в Україні не буде: екперти пояснили, що з цінами
26 липня 2026, 19:50
Попереду нас чекає подорожчання дизпального
26 липня 2026, 19:30
На Донеччині росіяни атакували дроном поліцейських
26 липня 2026, 18:55
Прикордонники показали, як весь тиждень накривали росіян вогнем на всіх напрямках
26 липня 2026, 18:35
У Харкові росіяни влучили у будинок: з'явилось відео удару
26 липня 2026, 17:50
У Чернігові російський дрон атакував АТБ: серед загиблих дитина
26 липня 2026, 16:50
У Кривому Розі підпалили автівку Нової пошти
26 липня 2026, 16:35
ЗСУ вдарили по окупованому Криму: атакували Чорноморнафтогаз
26 липня 2026, 15:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Сергій Куюн
Борислав Береза
Володимир Кудрицький
Всі блоги »