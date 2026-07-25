Драпатий і Федоров: новий шанс для системних змін у ЗСУ

І кожен раз, коли нам будуть розповідати, що люди не мають права протестувати чи вимагати чогось від влади – варто памʼятати, що без Картонкового майдану у нас не було би шансу побачити генерала Драпатого на посаді Головкома

І кожен раз, коли нам будуть розповідати, що люди не мають права протестувати чи вимагати чогось від влади – варто памʼятати, що без Картонкового майдану у нас не було би шансу побачити генерала Драпатого на посаді Головкома

Фото: kartonky.propellercrew.com

Якби не протест суспільства, влада знищила би антикорупційні органи минулого року, влада продовжила би будувати Династію та грабувати енергетику, влада відмовилася б від змін у ЗСУ і вірогідно поставила би під питання саму можливість нашої Перемоги. Тому український Майдан під час військового стану демонструє напрочуд дієвий та ефективний механізм прямої демократії. Все вище керівництво держави, включаючи президента, має памʼятати, що воно призначається суспільством, має працювати на суспільство і бути підзвітним громадянам. Будемо сподіватися, що Федоров тепер також отримає можливість реалізувати свої ініціативи для Сил Оборони – це набагато легше, коли Головком твій однодумець.

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