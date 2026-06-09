На Черкащині конфлікт між працівниками ТЦК та персоналом підприємства завершився криміналом

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На Черкащині у Звенигородському районі 8 червня, стався конфлікт між представниками РТЦК та працівниками підприємства. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

"Під час конфлікту учасники застосували газовий балончик та здійснили постріл зі стартового пістолета. За фактом відкрито кримінальне провадження. Інцидент стався 8 червня на одному з підприємств Звенигородського району. За попередніми даними, між працівниками підприємства та представниками РТЦК виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків застосував газовий балончик", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, один з учасників конфлікту здійснив постріл у повітря зі стартового пістолета. З місця події працівники РТЦК забрали одного з чоловіків.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії, опитують свідків та очевидців події.

Нагадаємо, що керівництво Одеського слідчого ізолятора тимчасово відсторонене від виконання службових обов'язків. Рішення ухвалили на час перевірки після появи в мережі відео, де, імовірно, знущаються над колишнім співробітником ТЦК, який перебував у СІЗО.