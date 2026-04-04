Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець поінформував про незадовільні висновки моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП

Про підсумки моніторингу омбудсман повідомив у Facebook.

Моніторинговий візит здійснив представник омбудсмана на Закарпатті Андрій Крючков. Перевірка зафіксувала факти незаконного утримання протягом кількох тижнів та навіть місяців, а також антисанітарію та ігнорування хвороб.

"Попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати кричущі порушення. Тут люди перебували тижнями ‒ зафіксовано утримання протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів! На відео ‒ ветеран, який демонструє посвідчення УБД, однак навіть цей статус не став підставою для його звільнення. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність: на 40-60 осіб ‒ лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія ‒ один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна", ‒ розповів Лубінець.

Також виявили ігнорування очевидних хвороб. Зокрема, в ТЦК продовжували утримувати чоловіка з явною фізичною вадою. Лише після звернення представників омбудсмана йому викликали швидку та госпіталізували з загрозою життю.

"Якщо найближчим часом не буде внесено кардинальних змін у систему мобілізаційних процесів, а працівники ТЦК та СП не нестимуть жорсткої юридичної відповідальності за незаконні дії – ситуація лише погіршуватиметься. Ми й надалі бачитимемо конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК та СП, адже обороноздатність не можна будувати на грубому порушенні Конституції", – заявив омбудсман.

За результатами візиту направлена заява про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146, 127, 344 та 426-1 ККУ.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі судили військового ТЦК за пособництво в отриманні хабара. Йому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили з іспитовим строком 3 роки.