Удар по Епіцентру в Кривому Розі: росіяни вдарили дроном двічі - з'явилось відео атаки
Зранку 26 липня росіяни дронами атакували Дніпропетровську область. У Кривому Розі внаслідок удару загорівся єдиний у місті Епіцентр
Про це повідомляє "Свої", передає RegioNews.
У місцевих ЗМІ зауважили, що це єдиний будівельний гіпермаркет у Кривому Розі. Він пропрацював майже 19 років – з 29 грудня 2007. Там працювало близько 400 людей. Внаслідок атаки сталась масштабна пожежа: на кадрах з місця подій можна побачити густий чорний дим.
Згодом росіяни вдруге вдарили по Кривому Рогу. У мережі з'явилось відео атаки. Інформація про постраждалих ще не надходила.
Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали ударів по Києву. У столиці спалахнули пожежі в кількох районах.
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