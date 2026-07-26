Удар по Епіцентру в Кривому Розі: росіяни вдарили дроном двічі - з'явилось відео атаки

Фото: "Свої"

Про це повідомляє "Свої", передає RegioNews.

У місцевих ЗМІ зауважили, що це єдиний будівельний гіпермаркет у Кривому Розі. Він пропрацював майже 19 років – з 29 грудня 2007. Там працювало близько 400 людей. Внаслідок атаки сталась масштабна пожежа: на кадрах з місця подій можна побачити густий чорний дим.

Згодом росіяни вдруге вдарили по Кривому Рогу. У мережі з'явилось відео атаки. Інформація про постраждалих ще не надходила.

Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали ударів по Києву. У столиці спалахнули пожежі в кількох районах.