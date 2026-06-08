Смерті в ТЦК та СП: Лубінець заявив про щонайменше 4 випадки

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В Україні зафіксовано щонайменше чотири випадки смерті громадян у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Про це в коментарі Суспільному повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, наслідки так званої "бусифікації" все частіше мають трагічний характер. Він зазначив, що після перебування у ТЦК громадяни нерідко потрапляють до медичних закладів із важкими травмами.

"Бо в нас є випадки, коли після цього люди просто помирали. У приміщеннях ТЦК СП, принаймні за моєю інформацією, вже зафіксовано чотири випадки, коли прямо в приміщеннях ТЦК СП люди просто померли з незрозумілих причин, які, на жаль, потім навіть не вдається встановити під час внутрішніх перевірок", – заявив Лубінець.

Водночас він не уточнив деталей цих випадків і наголосив на необхідності подальших перевірок.

Найбільше скарг на можливі неправомірні дії з боку ТЦК надходить, за словами омбудсмена, з Одеської, Дніпропетровської, Львівської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, на Рівненщині виник скандал, пов'язаний із діями працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони нібито побили майора у відставці та ветерана бойових дій. Постраждалого госпіталізували.

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