В Одесі ТЦК відмовилось давати відстрочку студенту: чому це сталось

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Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо оскарження бездіяльності ТЦК. Чоловік звинуватив ТЦК у тому, що вони не розглянули його заяву про надання відстрочки від мобілізації

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Військовозобов'язаний вчиться в університеті. Наприкінці травня минулого року він направив до ТЦК заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації разом із документами, які підтверджували наявність відповідних підстав.

Зокрема, до заяви він додав довідки з навчального закладу, відомості з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, витяг із наказу про зарахування та копію військово-облікового документа. Заяву та документи чоловік відправив цінним листом, який пізніше був отриманий уповноваженою особою ТЦК.

Проте ТЦК повідомили, що нібито він повинен був особисто подати документи. У листі вони зазначили, що він повинен особисто з’явитися до ТЦК із підтвердними документами для реалізації права на відстрочку. При цьому рішення про надання відстрочки або про відмову в її наданні комісією не приймалося.

Суд зазначив, що військовозобов'язаний, направивши заяву та підтвердні документи поштовим зв’язком, дотримався процедури особистого подання документів. ТЦК повинен був розглянути заяву по суті.

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви про відстрочку та зобов’язав розглянути подану заяву і за результатами такого розгляду ухвалити відповідне рішення.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили командира військової частини, який "прикривав" підлеглих-прогульників. Військові продовжували отримувати зарплату та додаткові виплати.